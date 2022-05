Mondiali Qatar 2022, Chimenti: “Italia potrebbe essere ripescata” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “C’è una possibilità che l’Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi”. Ad alimentare la speranza è Franco Chimenti, presidente della Federgolf, nell’intervento a La politica nel Pallone. Come sarebbe possibile il ripescaggio della Nazionale del ct Roberto Mancini, eliminata al playoff dalla Macedonia del Nord? “Pare che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla nazionale che dovrebbe sostituirlo. C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in alto nel ranking: questa è sicuramente l’Italia”, spiega Chimenti. Boutade? ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “C’è una possibilità che l’vengaper idi, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi”. Ad alimentare la speranza è Franco, presidente della Federgolf, nell’intervento a La politica nel Pallone. Come sarebbe possibile il ripescaggio della Nazionale del ct Roberto Mancini, eliminata al playoff dalla Macedonia del Nord? “Pare che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare epagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla nazionale che dovrebbe sostituirlo. C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in alto nel ranking: questa è sicuramente l’”, spiega. Boutade? ...

