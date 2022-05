Mondiali, Italia ripescata? Chimenti: “Possibilità molto più concreta di quanto si pensi” (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo Franco Chimenti, presidente della Federgolf, l’ipotesi ripescaggio della Nazionale dell’Italia ai Mondiali in Qatar sarebbe più che concreta. I tifosi Italiani tornano a sperare di vedere la Nazionale guidata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo Franco, presidente della Federgolf, l’ipotesi ripescaggio della Nazionale dell’aiin Qatar sarebbe più che. I tifosini tornano a sperare di vedere la Nazionale guidata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Coninews : Irma e Alessia sicuramente sul podio! ?? Ai Campionati Mondiali Elite femminili di #pugilato, in corso a Istanbul,… - fanpage : Per la prima volta c'è l'apertura verso il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali. Ma il regolamento è chiaro - SkySport : Mondiali 2022, Chimenti: 'L'Italia può essere ripescata' #SkySport #Mondiali2022 #Chimenti #Italia - Guido_Guerini : 'Non è vero che stiamo per esser ripescati ai mondiali di #Calcio. [...] Non c'è nessuna possibilità che l'#Italia… - sherpiemuh : mi è appena comparsa un'altra notizia di ripescaggio dell'italia ai mondiali ma bastaaaaaa lasciatemi in paceeeeee… -