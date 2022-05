Mondiali 2022, Italia ripescata? C’è ancora una possibilità (Di martedì 17 maggio 2022) C’è ancora una possibilità per l’Italia di essere ripescata per i Mondiali 2022, che si terranno in autunno in Qatar. La nazionale di Roberto Mancini, nonostante la sconfitta con la Macedonia del Nord, possono sperare ancora nel ripescaggio. L’ultima possibilità arriva dal Sudamerica, dove pare ci siano state delle irregolarità nella nazionale dell’Ecuador. In questo articolo vi sveliamo tutto nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…) Tutto sui Mondiali 2022 in Qatar Qatar 2022 sarà la 22ª edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA. La fase finale si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Per la prima volta ... Leggi su tvzap (Di martedì 17 maggio 2022) C’èunaper l’di essereper i, che si terranno in autunno in Qatar. La nazionale di Roberto Mancini, nonostante la sconfitta con la Macedonia del Nord, possono sperarenel ripescaggio. L’ultimaarriva dal Sudamerica, dove pare ci siano state delle irregolarità nella nazionale dell’Ecuador. In questo articolo vi sveliamo tutto nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…) Tutto suiin Qatar Qatarsarà la 22ª edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA. La fase finale si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre. Per la prima volta ...

