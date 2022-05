Mondiale EnduroGP | in Portogallo domina Ruprecht con Verona tra i protagonisti - News

(Di martedì 17 maggio 2022) PESO DA RÉGUA - Due Gran Premi su due completati; se non si era già giocato l'altra settimana in Spagna, insi è fatto ancora più sul serio nel weekend portoghese, valido come secondo round ...

Advertising

TalentiAzzurri : Ancora una doppia vittoria ???? di Andrea Verona nel Mondiale Enduro E1 a Peso da Regua e doppio terzo posto assoluto… - GPENDURO : IL TEAM SHERCO BRILLA NEI PRIMI DUE GP DEL MONDIALE ENDUROGP 2022 CON ZACH PICHON NELLA JUNIOR… - GPENDURO : BRAD FREEMAN VINCE SABATO AL GP DEL PORTOGALLO LA CLASSE E3 NEL MONDIALE ENDUROGP - GPENDURO : SUCCESSI CONTINUI PER I GIOVANI PILOTI PATA TALENTI AZZURRI FMI AL MONDIALE ENDUROGP 2022 - GPENDURO : IL VIDEO DI JAUME SOLER DEL MONDIALE ENDUROGP IN PORTOGALLO -

... se non si era già giocato l'altra settimana in Spagna, in Portogallo si è fatto ancora più sul serio nel weekend portoghese, valido come secondo round del CampionatoWTPGlobal FIM...Il team di istruttori della True Adventure Offroad Academy è formato da personale certificato FMI insieme al talento azzurro FMI Enrico Zilli, pilota che parteciperà alcon il team ...Mondiale EnduroGP in Portogallo caratterizzato da numerosi infortuni, con doppietta Assoluta e in E2 di Ruprecht. Verona è due volte terzo in EnduroGP e dominatore della E. Ecco tutti i risultati ...Si ritorna nell’ambito mondiale, con l’Enduro GP che fa tappa in Portogallo. La penisola iberica ha incorniciato i tre giorni di gara un’altra volta, dato che già due settimane prima la Spagna ha ...