Modello 730, niente rimborsi quest'anno: chi riguarda (Di martedì 17 maggio 2022) Si avvicina il mese di luglio e molti italiani attendono il rimborso dell'IRPEF: ma molti resteranno con la bocca asciutta, ecco il motivo Sono milioni gli italiani che aspettano il mese di luglio per ottenere il rimborso dell'IRPEF. Il rimborso di luglio non spetta a coloro che presentano solo entro il 31 maggio la dichiarazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

