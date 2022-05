MJF difende l’ex WWE Nash Carter “Smettetela di dire che è antisemita | garantisco per lui”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 maggio 2022) Ad aprile la carriera delWWEsembrava in rampa di lancio. Lui ed il suo partner degli MSK avevano appena vinto i titoli tag team di NXT per la seconda volta ed erano una coppia abbastanza apprezzata dal management. Qualcosa però si è incrinato, probabilmente a causa delle denunce della nota wrestler Kimber Lee, moglie di, che lo ha accusato di maltrattamenti e ha diffuso una sua foto in cui lo si vedeva imitare Hitler con tanto di baffetto. Una goliardata di cattivo gusto che era destinata a rimanere privata ma che è diventata di dominio pubblico, causando probabilmente il licenziamento di Zachary Wentz. Il wrestler è stato spogliato del titolo e licenziato senza appello ed il suo partner Wes Lee è stato lanciato come singolo in quel di NXT. MJF ha cancellato quasi subito il tweet ma ...