Milano | gruppo criminale trafficava in droga e armi | 60 indagati e 30 arrestati

(Di martedì 17 maggio 2022)17 mag. (Adnkronos) - Questa mattina tra le province di, Monza e Brianza, Cremona, Bergamo, Pavia e Massa e Carrara 30 persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di, insieme ai militari dei comandi territoriali, per traffico di, anche da guerra, rapina, estorsioni, furto, ricettazione e riciclaggio, commessi nell'hinterland milanese e nel territorio lombardo. Glisono in tutto una sessantina, metà dei quali sono statioggi. Si tratta di 29 uomini e una donna, tra i 33 e i 70 anni di età. Tranne un cittadino albanese, sono tutti italiani, con precedenti specifici. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura del ...

12.24 Droga e armi, 30 arresti in Lombardia Trenta persone sono state arrestate dai carabinieri in varie province lombarde, su ordine del Gip di Monza. Le accuse a vario titolo vanno da traf- fico e i ...