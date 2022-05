Milan | tutto esaurito per il Sassuolo | ' Non andate al Mapei Stadium senza biglietto'

Advertising

pisto_gol : Ci sono attualmente 109mila richieste per un biglietto di Sassuolo-Milan. Comunque vada, il finale di campionato fa… - cmdotcom : #Moratti: '#Scudetto #Inter, può succedere di tutto. Chissà che il 22 maggio non sia per il #Milan come il 5 maggio… - marcoconterio : ?????? Il punto su Nicolò #Zaniolo per @TuttoMercatoWeb ?? Tutto fermo sul rinnovo (scadenza 24) ???? #Juventus c'è.… - battagl19 : @SirDiabolik @MentaLInter @Aaron31760244 @HalaMadridITALY @90ordnasselA Si, ma se guardi la discussione il tutto è… - MilanWorldForum : Moratti sulle chance di scudetto dell'Inter Le dichiarazioni -) -

E il sito del Sassuolo va in tilt Dopo l' assalto ai biglietti per Sassuolo -, polverizzati in meno di un'ora , il club rossonero ha pubblicato una nota sul sito ufficiale invitando i tifosi a ...Per quanto riguarda la sfida per il primo posto in classifica ilsembra avereil vento dalla sua: ai due punti di vantaggio sull 'Inter vanno aggiunti gli scontri diretti a favore (1 - 1 ...(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Il mio cuore milanista non può che sperare in un'affermazione del Milan, che secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato. Quello che è più ...Cinque giorni e conosceremo la squadra vincitrice dello scudetto. La Milano rossonera è in fermento per un appuntamento che manca da ben 11 anni. Nel caso di vittoria o pareggio al ...