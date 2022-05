Milan, ipotesi ritiro in Austria in vista della prossima stagione: le ultime (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo notizie provenienti dall’Austria, il Milan svolgerà di ritiro estivo a Villach, nella regione della Carinzia. Tutti i dettagli Importanti novità sul ritiro del Milan riportata dal sito Austriaco 5min.at: con ogni probabilità i rossoneri svolgeranno una parte di ritiro estivo a Villach, nella regione della Carinzia. Il gruppo di Pioli tornerà quindi in terra Austriaca dopo l’amichevole della scorsa estate giocata davanti a 30mila spettatori del Wörthersee Stadium di Klagenfurt. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo notizie provenienti dall’, ilsvolgerà diestivo a Villach, nella regioneCarinzia. Tutti i dettagli Importanti novità suldelriportata dal sitoco 5min.at: con ogni probabilità i rossoneri svolgeranno una parte diestivo a Villach, nella regioneCarinzia. Il gruppo di Pioli tornerà quindi in terraca dopo l’amichevolescorsa estate giocata davanti a 30mila spettatori del Wörthersee Stadium di Klagenfurt. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Milan, per il ritiro estivo spunta l'ipotesi Austria - gilnar76 : #Milan, ipotesi ritiro in Austria in vista della prossima stagione: le ultime #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Milan, per il ritiro estivo spunta l'ipotesi Austria: Secondo il sito austriaco - infoitsport : Milan, Ibrahimovic ad un bivio: due ipotesi per il futuro - MilanNewsit : Milan, per il ritiro estivo spunta l'ipotesi Austria -