Milan, ipotesi ritiro in Austria: ecco le possibili date (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo il portale Austriaco 5min.at, il Milan potrebbe disputare una parte del ritiro estivo in Austria. Le ultime news Leggi su pianetamilan (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo il portaleco 5min.at, ilpotrebbe disputare una parte delestivo in. Le ultime news

Advertising

yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Milan, per il ritiro estivo spunta l'ipotesi Austria - gilnar76 : #Milan, ipotesi ritiro in Austria in vista della prossima stagione: le ultime #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Milan, per il ritiro estivo spunta l'ipotesi Austria: Secondo il sito austriaco - infoitsport : Milan, Ibrahimovic ad un bivio: due ipotesi per il futuro - MilanNewsit : Milan, per il ritiro estivo spunta l'ipotesi Austria -