Milan, Braglia non ha dubbi: “Pioli è il miglior allenatore del campionato” (Di martedì 17 maggio 2022) Simone Braglia, ex portiere del Milan, non ha dubbi su Stefano Pioli, definito il miglior allenatore della Serie A. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 17 maggio 2022) Simone, ex portiere del, non hasu Stefano, definito ildella Serie A. Queste le dichiarazioni

Advertising

gilnar76 : Braglia: «Il miglior allenatore del campionato è Pioli» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : TMW Radio - Braglia sicuro: 'Per me il miglior allenatore del campionato è Pioli': A TMW Radio, durante Maracanà Sh… - serie_a24 : #Milan, Braglia: “Pioli il migliore di tutti in questa stagione” - infoitsport : Milan-Atalanta, Braglia: “Questa gara può portare Pioli in alto” - gilnar76 : Braglia: «#Milan maturo per raggiungere qualcosa di importante» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -