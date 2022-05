Milan-Atalanta, Bergonzi: “Il fallo di Kalulu sul gol di Leao è da sanzionare” (Di martedì 17 maggio 2022) Milan-Atalanta Bergonzi – A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale e moviolista Mediaset. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. “È stato un buon weekend per gli arbitri. Il fallo di Kalulu sul gol di Leao è da sanzionare. Orsato ha una grandissima personalità, fischia molto poco ed è coerente nella partita. Sa benissimo che questo è un intervento da fischiare. Irrati al Var non è intervenuto perché per lui non era un chiaro evidente errore. Il gol annullato a Skriniar? Molto difficile da valutare, per l’arbitro è impossibile capire. Di Bello ha svolto un ottimo e ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022)– A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Mauro, ex arbitro internazionale e moviolista Mediaset. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. “È stato un buon weekend per gli arbitri. Ildisul gol diè da. Orsato ha una grandissima personalità, fischia molto poco ed è coerente nella partita. Sa benissimo che questo è un intervento da fischiare. Irrati al Var non è intervenuto perché per lui non era un chiaro evidente errore. Il gol annullato a Skriniar? Molto difficile da valutare, per l’arbitro è impossibile capire. Di Bello ha svolto un ottimo e ...

