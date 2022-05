“Mi facevano male le costole”: la cantante ha avuto paura di mostrarsi in pubblico (Di martedì 17 maggio 2022) La famosissima cantante racconta via social un episodio in cui si è sentita molto a disagio nell’apparire in pubblico: cos’è successo. Anche le star più famose possono essere bersaglio di critiche feroci e, purtroppo, fenomeni di questo tipo non sono rari nella società odierna. Tanto più quando si tratta di personaggi in vista, gli hater L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 17 maggio 2022) La famosissimaracconta via social un episodio in cui si è sentita molto a disagio nell’apparire in: cos’è successo. Anche le star più famose possono essere bersaglio di critiche feroci e, purtroppo, fenomeni di questo tipo non sono rari nella società odierna. Tanto più quando si tratta di personaggi in vista, gli hater L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Lia35646494 : @Qua_Agatha Molti sapevano già che facevano male e uccidevano,ma hanno inoculato lo stesso,pensare che non dormano… - IneffableYaya : Siccome ieri mi facevano male le braccia ho pensato 'vabbe oggi leg day' ma il risultato è che oggi non solo mi fan… - NicoIncer2 : RT @IlardiBarbara: molte persone sono veramente da ricovero non hanno pensato che facevano male a lui ma anche alle persone a lui care come… - IlardiBarbara : molte persone sono veramente da ricovero non hanno pensato che facevano male a lui ma anche alle persone a lui care… - arvcticdragons : I discorsi che facevano le quindicenni fan dei one direction nel 2014 io mi sento male completamente dissociati dal… -