Meteo | al Nord si supereranno i 30 gradi Le previsioni di martedì 17 maggio

(Di martedì 17 maggio 2022) Sole e caldo estivo al; bel tempo, caldo e isolati piovaschi sui rilievi abruzzesi e molisani al Centro; caldo anche al Sud, con temporali in Basilicata. Sono queste lesull’Italia per17. Secondo gli esperti, in questa giornata l’alta pressione africana domina incontrastata su tutto il Paese. A parte qualche isolato rovescio o veloce temporale pomeridiano sugli Appennini meridionali, per il resto il cielo dovrebbe essere sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature non dovrebbero subire sostanziali variazioni, se non locali aumenti. Mari generalmente calmi o poco mossi. Nel fine settimana, poi, il caldo potrebbe raggiungere punte massime di 34-35(LE).

Al mattino alternanza tra nubi e schiarite al Nord-ovest. Dopo metà giornata piogge sparse isolate bagneranno i rilievi del Triveneto. Qualche temporale di calore a ridosso dei rilievi alpini. Al Nord: temporali sparsi su Alpi, Prealpi e, localmente, fin verso le pianure adiacenti.