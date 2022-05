Mercedesz Henger | la spiaggia si fa rovente e il seno straborda dal bikini

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 17 maggio 2022)è stata in grado di superare per certi versi anche il blasone della madre grazie al suo fascino unico e incantevole. Ci sono delle situazioni nelle quali è davvero difficile essere in grado di trovare un punto d’incontro, in particolar modo per quanto riguarda il rapporto tra madre e figlia, uno di quelli che dovrebbe essere estremamente speciale, ma che in certi casi diventa a dir poco spinoso, tanto è vero che ancheha dovuto faticare e non poco per poter imporsi all’ombra di una madre così nota e così oppressiva.foto (Instagram)Per poter essere considerata a tutti gli effetti parte integrante del mondo dello spettacolo bisogna dimostrare di essere delle artiste che sappiamo giostrare in ogni forma diversa delle varie forme di ...