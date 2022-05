Mercedesz Henger e il presunto fidanzato Fulvio | finalmente la verità | parla Eva Henger VIDEO

Advertising

pvrriIIa : RT @ladyinviolet__: Guendalina che torna e la prima cosa che fa è difendere Nicolas da Mercedesz Henger. Adoriamo vederlo. #isola #isolade… - erikapretti21 : RT @ladyinviolet__: Guendalina che torna e la prima cosa che fa è difendere Nicolas da Mercedesz Henger. Adoriamo vederlo. #isola #isolade… - redazionerumors : Isola dei Famosi, Edoardo nomina Mercedesz, qualcosa tra i due si è rotto Leggi l'articolo completo su… - IsaeChia : #Isola 16, un’ex gieffina si scaglia contro Mercedesz Henger: “Stai recitando male, vorrei sapere il tuo ragazzo co… - hopeangel365 : LAURA MADDALONI CON GLI OCCHI DI FUORI SI È MANGIATA VLADIMIR CON TUTTI I VESTITI #isoladeifamosi #isola #luxuria… -

In nomination sono finitie Nicolas Vaporidis. I naufraghi di Ilary Blasi hanno registrato 2.332.000 telespettatori, share 17,73%. Il film su Rai1 ha fatto 4.190.000 telespettatori, ...Edoardo Tavassi dimentica l'infatuazione perin un nanosecondo all' Isola dei Famosi: tra i due è già finita . 'Non mi fido di lei' , confessa senza problemi a Ilary Blasi . Poi la nomina. Tutta colpa della discussione che la ...Mercedesz Henger (figlia della nota Eva) Inspiegabilmente fa la mogliettina con Edoardo Tavassi dopo soli pochi giorni. E fa una cosa tremenda: si mette in mezzo all’amicizia tra Edoardo e Vaporidis.Sembra che la luna di miele tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sia già finita. Infatti, durante il diciassettesimo appuntamento de L'Isola dei Famosi il naufrago e la Conquistadora non sono ...