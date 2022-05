(Di martedì 17 maggio 2022) C’era una volta la berlina business: laClasse E, l’automobile scelta da un gran numero di manager per farsi accompagnare, in tutta sicurezza, per un gran numero chilometri senza farsi prendere dalla stanchezza. La sua erede naturale arriva dalle strade del futuro, si chiama EQE ed è una luxury business sedan che anticipa la visione stilistica dida qui al 2030. L’EQE l’abbiamo messa allasulla direttrice Milano-Modena, in una fetta di quel Nord-Est in cui si registra la maggior concentrazione di PMI, oltre 40mila, e la Classe E è una delle vetture preferite da tanti piccoli e medi imprenditori. Al primo colpo d’occhi viene spontanea una riflessione indirizzata verso quelle persone che dicono: elettrico è sinonimo di anonimo. Beh, forse è tempo di ricredersi: le linee sono filanti, ...

Ammetto che distinguerla dall'ammiraglia EQS non è facile: stesse geometrie, stesso profilo affusolato, stessa piattaforma: ma a ben guardare nuovanasce con una mission diversa da quella della ''sorellona'' top di gamma . Se EQS ( qui la nostra prova ) è una super - limousine pensata per essere ''coccolati'' dalla guida in punta di ...Così nasceche diventa l'auto per aziende e professionisti di alto livello. Guarda a chi aveva una Classe E e promette loro che, in termini di costo mensile, la spesa per un mezzo di ... Mercedes EQE, la prova de Il Fatto.it – Lusso e autonomia a prova di stress – FOTO "State pronti per la nuova showcar elettrica ad alte prestazoni Vision Amg". Così Il capo del design della Mercedes Gorden Wagener ha confermato tramite il suo profilo su Instagram l'imminente present ...Mercedes EQS ha aperto la strada al nuovo corso elettrico dei tedeschi, ma era chiaro che sarebbe stata per pochi. Lusso esclusivo, ma non per questo una ricetta che non potesse essere applicata al se ...