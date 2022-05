McLaren | tanta strada da percorrere prima di tornare al top della Formula 1

(Di martedì 17 maggio 2022) Unaancora tanto lunga da doverper lain questo campionato di1. L’obiettivoscuderia di Woking è quello dirapidamente al top del Circus, ma i risultati giunti in questo primo inizio del Mondiale 2022 non sono certo incoraggianti: in Florida, infatti, è arrivato il secondo zero stagionale. Lando Norris e Daniel Ricciardo, dopo la settimana di pausa, sono tornati a parlare del prossimo futuro. Le parole dei due piloti“Sono entusiasta diin Europa e di correre a Barcellona questo fine settimana. Mi piace il circuito spagnolo, che presenta alcune caratteristiche interessanti e un pubblico fantastico. Mi sono lasciato alle spalle il ritiro di Miami e sono ...

Advertising

F1inGenerale

Un bel balzo all'indietro per la, dopo il podio ottenuto a Imola, e il prossimo Gran Premio ... Miami ha evidenziato i nostri problemi, abbiamo ancorastrada da fare prima di poter lottare ......laacqua scesa nel finale, ma le condizioni al limite anche per le rain lo hanno costretto a una sosta facendo sfilare tutto il gruppo. Peccato anche per Juan Pablo Montoya, wild card... F1 | Mario Andretti al volante di una McLaren di Formula 1 nel GP degli Stati Uniti McLaren non riesce a trovare la via giusta per tornare al top della Formula 1: ecco cosa hanno detto i due piloti della scuderia ...Un bel balzo all’indietro per la McLaren, dopo il podio ottenuto a Imola ... Miami ha evidenziato i nostri problemi, abbiamo ancora tanta strada da fare prima di poter lottare costantemente ...