McDonald's vende tutto in Russia: il Big Mac si mangerà da 'Zio Vanja'. Via anche la Renault (Di martedì 17 maggio 2022) L'Urss galoppava verso la sua dissoluzione, quel 31 gennaio del 1990, quando in piazza Puskin a Mosca arrivarono gli americani. Sotto forma di un hamburger che aveva il sapore della fine di un epoca. '... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) L'Urss galoppava verso la sua dissoluzione, quel 31 gennaio del 1990, quando in piazza Puskin a Mosca arrivarono gli americani. Sotto forma di un hamburger che aveva il sapore della fine di un epoca. '...

