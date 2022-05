Mazzette per perizie al Giudice di Pace: 15 misure cautelari nel napoletano (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGarantivano incarichi peritali presso l’ufficio del Giudice di Pace di Sant’Anastasia in cambio di Mazzette e, secondo le indagini, in un’occasione la consulenza per un incidente stradale era finita nelle mani di un geometra privo dei titoli abilitativi. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri della Guardia di Finanza di Napoli e i carabinieri del Nucleo Antifalsificazione Monetaria di Roma che hanno notificato 15 misure cautelari. Nei confronti di tre cancellieri e di tre avvocati sono stati applicati dal gip gli arresti domiciliari; un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato notificato al direttore amministrativo pro tempore della cancelleria del Giudice di Pace di Sant’Anastasia e, infine, il divieto di dimora nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGarantivano incarichi peritali presso l’ufficio deldidi Sant’Anastasia in cambio die, secondo le indagini, in un’occasione la consulenza per un incidente stradale era finita nelle mani di un geometra privo dei titoli abilitativi. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri della Guardia di Finanza di Napoli e i carabinieri del Nucleo Antifalsificazione Monetaria di Roma che hanno notificato 15. Nei confronti di tre cancellieri e di tre avvocati sono stati applicati dal gip gli arresti domiciliari; un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato notificato al direttore amministrativo pro tempore della cancelleria deldidi Sant’Anastasia e, infine, il divieto di dimora nel ...

