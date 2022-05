Maxi blitz a Palermo | Tirrito | “Bene gli arresti | ma resta la piaga dell’immobilismo della politica nel contrasto alla mafia”

(Di martedì 17 maggio 2022) “31per: è il bollettino deloperato dalle Forze dell’Ordine questa mattina, 17 maggio 2022, a, grazie a cui 29 persone sono finite in carcere e 2 ai domiciliari. Lunga la lista delle accuse: associazione di tipo mafioso, stupefacenti, armi”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I. , il Comitato dei collaboratori di giustizia. “Tutti volti noti – spiega– quelli delle famiglie coinvolte nel: si tratta delle famiglie mafiose dei mandamenti di Ciaculli e Brancaccio, che comprendono clan come Corso dei Mille e Roccella, “custodi” di veri arsenali di armi a Ciaculli. Doloroso è ricordare che proprio a Brancaccio è stato ucciso padre Puglisi, un grande uomo a cui ero molto ...

ilfaroonline : Maxi blitz a Palermo, Tirrito: “Bene gli arresti, ma resta la piaga dell’immobilismo della politica nel contrasto a… - rtl1025 : ?? Maxi #blitz antimafia a #Palermo con 31 arresti: droga, pizzo e scommesse on line, gli affari sporchi dei boss… - calabrianewsit : Arresti nel Maxi blitz a Palermo: i NOMI - - infoitinterno : Mafia, maxi blitz a Palermo: 31 arresti. Tutti gli affari dei clan: droga e racket, ma anche mediazioni immobiliari… - robdeangeliss : Mafia, maxi blitz a Palermo: 31 arresti. Tutti gli affari dei clan: droga e racket, ma anche mediazioni immobiliari… -

operazione anti - mafia a Palermo contro i mandamenti di Ciaculli e Brancaccio. Polizia di Stato e carabinieri all'alba di oggi hanno eseguito 31 arresti (29 in carcere e 2 agli arresti domiciliari).