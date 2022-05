Mattarella nella giornata contro l'omofobia: "Rispetto e uguaglianza non derogabili" (Di martedì 17 maggio 2022) "Questa giornata internazionale chiede l'attenzione sulle violazioni alla dignità della persona motivate con orientamenti sessuali diversi dal proprio. Occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aggiunge: "Il Rispetto dei diritti di ogni persona, l'uguaglianza fra tutti i cittadini, sancita dalla nostra Costituzione e dagli ordinamenti internazionali che abbiamo fatto nostri, non sono derogabili". "Solidarietà e responsabilità sono alla base della nostra comune convivenza. Solo la comprensione reciproca puo' portare alla piena accettazione di tutto ciò che è 'altro' da sé e al riconoscimento di ... Leggi su agi (Di martedì 17 maggio 2022) "Questainternazionale chiede l'attenzione sulle violazioni alla dignità della persona motivate con orientamenti sessuali diversi dal proprio. Occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio, che aggiunge: "Ildei diritti di ogni persona, l'fra tutti i cittadini, sancita dalla nostra Costituzione e dagli ordinamenti internazionali che abbiamo fatto nostri, non sono". "Solidarietà e responsabilità sono alla base della nostra comune convivenza. Solo la comprensione reciproca puo' portare alla piena accettazione di tutto ciò che è 'altro' da sé e al riconoscimento di ...

