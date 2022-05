Mascherine in classe, solo in Italia sono obbligatorie ma per il Ministero “si possono togliere” (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – “sono convinto che soprattutto durante le lezioni, quando i nostri ragazzi e i nostri bambini sono seduti al proprio posto, si possano togliere le Mascherine e mi auguro che ci possa essere lo spazio per fare un ulteriore riflessione pur consapevole che siamo certamente ormai vicini alla scadenza dell’anno scolastico. Sarebbe un ulteriore segnale di fiducia ai cittadini. Mi auguro che si possa aprire una riflessione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite questa mattina di SkyTg24. L’Italia “è l’ultimo e unico Paese in Ue ad avere ancora l’obbligo della mascherina a scuola. E’ anacronistico e fuori dal tempo”, il commento di Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ritorna sulle polemiche per la proposta della Lega di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – “convinto che soprattutto durante le lezioni, quando i nostri ragazzi e i nostri bambiniseduti al proprio posto, si possanolee mi auguro che ci possa essere lo spazio per fare un ulteriore riflessione pur consapevole che siamo certamente ormai vicini alla scadenza dell’anno scolastico. Sarebbe un ulteriore segnale di fiducia ai cittadini. Mi auguro che si possa aprire una riflessione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite questa mattina di SkyTg24. L’“è l’ultimo e unico Paese in Ue ad avere ancora l’obbligo della mascherina a scuola. E’ anacronistico e fuori dal tempo”, il commento di Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ritorna sulle polemiche per la proposta della Lega di ...

