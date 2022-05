Mascherine Ffp2 in aereo: le nuove regole sui voli in Italia (Di martedì 17 maggio 2022) Mascherine su tutti i voli in Italia Roma, 17 maggio 2022 - La mascherina Ffp2 resta obbligatoria in tutti i voli in Italia . E' quanto contenuto nelle linee guida dell'Enac, che spiegano come il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022)su tutti iinRoma, 17 maggio 2022 - La mascherinaresta obbligatoria in tutti iin. E' quanto contenuto nelle linee guida dell'Enac, che spiegano come il ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Enac: in Italia resta obbligatorio uso mascherine Ffp2 sui voli. Ue: “Allineamento con misure nazionali” - PatriziaFusi1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Enac: mascherina Ffp2 obbligatoria su tutti voli in Italia #mascherine - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Enac: mascherina Ffp2 obbligatoria su tutti voli in Italia #mascherine - GFucci58 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Enac: mascherina Ffp2 obbligatoria su tutti voli in Italia #mascherine - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Enac: mascherina Ffp2 obbligatoria su tutti voli in Italia #mascherine -