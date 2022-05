Mascherine a scuola, Bassetti: 'Ora basta, siamo rimasti gli unici in Europa' (Di martedì 17 maggio 2022) Covid , anche Matteo Bassetti si unisce al coro per eliminare l'obbligo di Mascherine a scuola . 'L'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea ad avere ancora quell'obbligo, anacronistico e fuori dal ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Covid , anche Matteosi unisce al coro per eliminare l'obbligo di. 'L'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea ad avere ancora quell'obbligo, anacronistico e fuori dal ...

borghi_claudio : Scuola: Sasso, togliere obbligo mascherine in classe - Cronaca - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimuovere l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche. A chiederlo è il sottosegretario all'Istruzi… - Agenzia_Ansa : Le mascherine vanno indossate sui voli in partenza dall'Italia, ma a scuola si chiede lo stop. Sasso: 'In classe al… - Marco1999Busa : RT @pbecchi: Gli studenti di Trento possono evitare l’uso delle mascherine a scuola. L’autonomia della loro città glielo consente. Vorrei… - chiara_m80 : RT @pbecchi: Gli studenti di Trento possono evitare l’uso delle mascherine a scuola. L’autonomia della loro città glielo consente. Vorrei… -