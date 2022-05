Mascherina a scuola, Bassetti: “Italia ultimo e unico Paese Ue ad avere l’obbligo. Anacronistico e fuori dal tempo” (Di martedì 17 maggio 2022) L'Italia "è l'ultimo e unico Paese in Ue ad avere ancora l'obbligo della Mascherina a scuola. E' Anacronistico e fuori dal tempo". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ritorna sulle polemiche per la proposta della Lega di togliere l'obbligo delle Mascherina a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) L'"è l'in Ue adancora l'obbligo della. E'dal". Così all'Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ritorna sulle polemiche per la proposta della Lega di togliere l'obbligo delle. L'articolo .

