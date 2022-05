Marvel: tutte le serie tv che vedremo nel 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Il 2022 si conferma un altro anno fondamentale per i Marvel Studios sul piccolo schermo: ecco tutte le serie tv che ci aspettano. Dopo un 2021 stracolmo di serie tv che non ci hanno lasciato un attimo di tregua, i Marvel Studios continuano a sfornare show di supereroi destinati a Disney Plus. Il 2022, infatti, sarà pieno di zeppo di nuovi personaggi da scoprire sul piccolo schermo. Abbiamo appena salutato Moon Knight, e lo ammettiamo, lo abbiamo fatto con un po' di amaro in bocca, perché la serie dedicata all'antieroe "stralunato" ci è sembrata promettente ma anche confusionaria e spesso inconcludente. Un gran peccato visto il fascino di un personaggio molto particolare e un attore incredibile come Oscar Isaac spesso spinto ai limiti … Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) Ilsi conferma un altro anno fondamentale per iStudios sul piccolo schermo: eccoletv che ci aspettano. Dopo un 2021 stracolmo ditv che non ci hanno lasciato un attimo di tregua, iStudios continuano a sfornare show di supereroi destinati a Disney Plus. Il, infatti, sarà pieno di zeppo di nuovi personaggi da scoprire sul piccolo schermo. Abbiamo appena salutato Moon Knight, e lo ammettiamo, lo abbiamo fatto con un po' di amaro in bocca, perché ladedicata all'antieroe "stralunato" ci è sembrata promettente ma anche confusionaria e spesso inconcludente. Un gran peccato visto il fascino di un personaggio molto particolare e un attore incredibile come Oscar Isaac spesso spinto ai limiti …

Advertising

tuttoteKit : Agents of S.H.I.E.L.D.: tutte le stagioni su Disney Plus #AgentsOfShield #DisneyPlus #Marvel #tuttotek - mar4vders : RT @lillisxt: non i poveri maschi alpha etero che sono in disaccordo con le nuove serie marvel perché le nuove supereroine sono tutte donne… - lillisxt : non i poveri maschi alpha etero che sono in disaccordo con le nuove serie marvel perché le nuove supereroine sono t… - BOfferte : Ancora disponibili ????Marvel United ?? 30% Sconto ?? - barnacca77 : @Ciro_Marvel @Gazzetta_it E a Perugia precisamente che Torti avreste subito?il Perugia vi ha preso a calci nel culo… -