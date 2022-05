Marotta si racconta a tutto tondo: l’ha detto sul ritorno alla Juventus! (Di martedì 17 maggio 2022) Giuseppe Marotta è stato protagonista di una lunga intervista a Dazn, durante la quale ha affrontato svariati temi, tra cui il ritorno alla Juventus e Antonio Cassano. C’è mai stata la possibilità di un ritorno alla Juve?“Che ci sia stata possibilità di un ritorno alla Juve è falso, non ci sono mai stati contatti. È completamente falso che non ci sia un buon rapporto con Agnelli, abbiamo un ottimo rapporto”. Marotta Inter Juventus Cassano il talento più difficile da gestire?“Vero, ma in quella Sampdoria ha regalato delle cose difficili trovare in una provinciale. Nonostante ci siano oggi rapporti più tesi è un ragazzo a cui ho voluto bene. Essere arrivato ed essere salito su un palco importante nonostante le difficoltà della vita depone a favore ... Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) Giuseppeè stato protagonista di una lunga intervista a Dazn, durante la quale ha affrontato svariati temi, tra cui ilJuventus e Antonio Cassano. C’è mai stata la possibilità di unJuve?“Che ci sia stata possibilità di unJuve è falso, non ci sono mai stati contatti. È completamente falso che non ci sia un buon rapporto con Agnelli, abbiamo un ottimo rapporto”.Inter Juventus Cassano il talento più difficile da gestire?“Vero, ma in quella Sampdoria ha regalato delle cose difficili trovare in una provinciale. Nonostante ci siano oggi rapporti più tesi è un ragazzo a cui ho voluto bene. Essere arrivato ed essere salito su un palco importante nonostante le difficoltà della vita depone a favore ...

