Marotta: "Contattato Inzaghi durante cena con Lotito. Allegri all'Inter? Contatti"

Beppe Marotta protagonista di una lunga intervista su DAZN L'amministratore delegato sport dell'Inter Beppe Marotta è il protagonista di una lunga intervista concessa ai microfoni di DAZN. Il dirigente nerazzurro ha spaziato molto, dai suoi esordi con il Varese, alla sua esperienza alla Juventus e per finire parlando del suo arrivo in nerazzurro. "Mi viene in mente una metafora della vita ricordando un capolavoro cinematografico della nostra Italia: "Nuovo Cinema Paradiso". Lì il protagonista diventa un regista affermato a Roma partendo da un paesino della Sicilia dove aiutava il proiezionista: la mia vita è uguale. Come scrive Coelho, se tu vuoi che i miracoli si avverino, devi pensare che esistano e devi crederci: è un po' la perseveranza con cui intraprendi la tua attività. Io queste caratteristiche le ho fatte mie partendo dai ruoli più ...

