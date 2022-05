Marocchinate, domani la giornata della memoria in 100 città (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - Con lo slogan 'La storia non si cancella' domani verrà celebrata la seconda edizione della giornata in memoria delle Vittime delle Marocchinate che porterà il presidente dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, Emiliano Ciotti, e altri esponenti dell'Associazione a posare un tricolore e un mazzo di fiori in omaggio alle vittime civili di guerra in oltre cento città, quelle che hanno aderito all'iniziativa. Quella di quest'anno è la seconda edizione dei questa giornata che però è caratterizzata da qualche polemica. "Noi chiediamo che venga istituita ufficialmente la giornata in memoria delle vittime delle Marocchinate da celebrarsi il 18 maggio, data ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - Con lo slogan 'La storia non si cancella'verrà celebrata la seconda edizioneindelle Vittime delleche porterà il presidente dell'Associazione Nazionale Vittime delle, Emiliano Ciotti, e altri esponenti dell'Associazione a posare un tricolore e un mazzo di fiori in omaggio alle vittime civili di guerra in oltre cento, quelle che hanno aderito all'iniziativa. Quella di quest'anno è la seconda edizione dei questache però è caratterizzata da qualche polemica. "Noi chiediamo che venga istituita ufficialmente laindelle vittime delleda celebrarsi il 18 maggio, data ...

