Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev: 'Bombe incendiarie o al fosforo sull'acciaieria Azovstal'. Un convoglio con 500-1.000 auto di civil… - RaiNews : Questo video ritrarrebbe l'arrivo di uno dei feriti evacuati dall'Azovstal di Mariupol, trasportato da un'ambulanza… - UNICEF_Italia : In queste settimane di guerra in #Ucraina lo staff di @UNICEF_UA e le organizzazioni partner hanno assistito con in… - FirenzePost : Mariupol: evacuati 264 soldati del battaglione Azov, 53 i feriti - lefarey : RT @RaiNews: Questo video ritrarrebbe l'arrivo di uno dei feriti evacuati dall'Azovstal di Mariupol, trasportato da un'ambulanza all'ospeda… -

Ieri, intanto è stato comunicato il ritrovamento di una quarta fossa comune a, mentre il sindaco di Kiev avvisa: "Non tornate, la città resta un obiettivo". Sul campo, le forze ucraine ..."I difensori disono gli eroi del nostro tempo. Sono per sempre nella storia", ha proseguito il comando di Kiev. "Mantenendo le posizioni ad Azovstal, non hanno permesso al nemico di .... Oltre 260 combattenti ucraini di cui 53 feriti sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal, secondo quanto annunciato con un videomessaggio dalla vice ministra ucraina della Difesa Ganna Malyar: "I ...Durante la notte, l’Ucraina ha ufficialmente confermato di aver avviato le operazioni di evacuazione di 264 militari dall’acciaieria Azovstal sita in Mariupol. Come specifica lo Stato maggiore di Kiev ...