Marito posta foto "poco lusinghiera" della moglie che si addormenta mentre allatta – provoca reazioni forti (Di martedì 17 maggio 2022) Credo che ogni madre del mondo possa dire con sicurezza che avere dei figli piccoli prosciuga le nostre energie. Sebbene le esperienze di gravidanza, allattamento e maternità siano diverse da una persona all'altra, la maggior parte delle persone prova una sensazione di esaurimento. Infatti, alzarsi più volte ogni notte, oltre al fatto di dover allattare, richiede tantissimo impegno. Per questo motivo tutte le madri vanno lodate. E forse è proprio per questo che quando il Marito ha pubblicato una foto piuttosto intima della moglie esausta si è acceso un dibattito. Una foto dice più di mille parole, perciò una bella si diffonde velocemente online. Sono le foto a farci tirare fuori le emozioni ed è per questo che tutti si soffermano a ...

