(Di martedì 17 maggio 2022) di Monica De Santis Sarà Monsignor Marco Frisina il protagonista domani sera al teatro Augusteo di?Salerno del nuovo appuntamento inserito nel programma messo a punto per l’Anno Giubilare indetto in occasione dell’Incoronazione dell’IconaSS. di Costantinopoli (6 agosto 1922 – 6 agosto 2022), custodita nel Santuario di Sant’Agostino a Salerno. Monsignor Marco Frisina, alle ore 20, sarà il protagonista del concerto meditato . Insieme con il sacerdote biblista e compositore ci sarà il Coro della Diocesi di Salerno Campagna Acerno diretto da Remo Grimaldi e i musicisti del Conservatorio Statale di“Giuseppe Martucci” di Salerno. A presentare la serata, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà la giornalista Ersilia Gillio. Partendo dalla capacità di monsignor Frisina di fare della propria vita un messaggio, ma soprattutto di ...

Advertising

rtl1025 : ???? Quinta serata di #TuttoAccadeSuRTL1025 con @AmorosoOF. Penultima tappa del viaggio della cantante salentina vers… - SalvatoreBelliz : RT @Mare_Amaro: Tra le mie braccia, allattato con amore Cullato dalla preghiera a Maria Santissima, nel #RosarioSocial Stringi forte la C… - nuvoledidr4go : @sadic0stears no amo niente mi è capitato un suo post tra i suggeriti su ig hahah comunque lei e il marito sono spo… - 72pare : RT @Stefano_Re: Tre giorni di musica, giochi, festeggiamenti e cultura. Tra gli altri, anche Giorgio Bianchi e Lorenzo Maria Pacini. Ques… - CosaInTendenza : Alle 14:42 Di Maria con 14.970 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 11 Tweet tra i più popolari pe… -

Cronache Salerno

Il dispositivo è stato letto dal presidente AnnaSasso e le motivazioni verranno rese note90 giorni. I coniugi sono arrivati stamani, accompagnati dai loro legali, al palazzo di giustizia ...L'offerta scadeGiorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scadeGiorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi "Maria tra vangeli, musica e letteratura" Dopo gli addii di Dybala e Chiellini, la Juventus studia i colpi per il futuro: da Pogba a Di Maria, passando per Milinkovic-Savic ...La Juventus si avvicina sempre di più all'acquisto di Angel Di Maria, centrocampista del PSG in scadenza di contratto.