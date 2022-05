Marcell Jacobs premiato con il nuovo Telegatto (Di martedì 17 maggio 2022) Il premio per lo sportivo da Tv Sorrisi e Canzoni Tra i vincitori del “nuovo” Telegatto c’è anche Marcell Jacobs, velocista italiano e oro al recente Mondiale Indoor sui 60 metri, ma soprattutto oro olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, ha deciso così di assegnare il riconoscimento allo sprinter azzurro. Una eccellenza italiana e un esempio per i più giovani. «Non importa se venite da situazioni difficili, non mollate mai, perché con impegno e sacrificio i sogni si avverano. Io ne sono l’esempio. E sono davvero orgoglioso di ricevere il Telegatto», ha dichiarato Marcell Jacobs sulle pagine del numero di Sorrisi in edicola da oggi. Il direttore Aldo Vitali ha consegnato il nuovo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022) Il premio per lo sportivo da Tv Sorrisi e Canzoni Tra i vincitori del “c’è anche, velocista italiano e oro al recente Mondiale Indoor sui 60 metri, ma soprattutto oro olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, ha deciso così di assegnare il riconoscimento allo sprinter azzurro. Una eccellenza italiana e un esempio per i più giovani. «Non importa se venite da situazioni difficili, non mollate mai, perché con impegno e sacrificio i sogni si avverano. Io ne sono l’esempio. E sono davvero orgoglioso di ricevere il», ha dichiaratosulle pagine del numero di Sorrisi in edicola da oggi. Il direttore Aldo Vitali ha consegnato il...

