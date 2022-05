Mara Venier, la ricordate agli esordi? Rimarrete stupefatti (Di martedì 17 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier ha deciso di fare un tuffo nel passato e ricordare il suo esordio nel mondo dello spettacolo sui social. La foto ha lasciato i fan a bocca aperta: ecco com’era e che cosa faceva. Oggi è una delle conduttrici più affermate ed amate dal pubblico italiano. La tv è diventata in poco tempo Leggi su youmovies (Di martedì 17 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha deciso di fare un tuffo nel passato e ricordare il suoo nel mondo dello spettacolo sui social. La foto ha lasciato i fan a bocca aperta: ecco com’era e che cosa faceva. Oggi è una delle conduttrici più affermate ed amate dal pubblico italiano. La tv è diventata in poco tempo

Advertising

trash_italiano : Qualcuno metta nello spazio degli spagnoli Mara Venier che dice: “lei dovrebbe portare rispetto per l’Eurovision. P… - zazoomblog : Mara Venier l’annuncio che non lascia più dubbi: “Sicuro al cento per cento” Fan senza parole - #Venier #l’annunc… - gianlu_79 : RT @marcoluci1: Arriva Domenica In Show. L'annuncio di Mara Venier - infoitcultura : Domenica In, l’annuncio di Mara Venier sconvolge il pubblico: non era mai successo prima - infoitcultura : Mara Venier regina della domenica pomeriggio: Domenica IN vola al 22% di share, disastro Canale 5 -