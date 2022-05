Mara Maionchi, drammatico racconto: “Necessario il ricovero in ospedale” (Di martedì 17 maggio 2022) Nel corso di un’intervista, Mara Maionchi, famosa produttrice discografica e personaggio televisivo, si è lasciata andare ad un racconto molto molto drammatico. La Maionchi ha parlato del suo ricovero in ospedale, reso Necessario dallo sviluppo del suo quadro clinico. In questo articolo vi riportiamo le parole della famosa produttrice discografica. (Continua dopo la foto…) La carriera di Mara Maionchi Mara Maionchi è una famosa produttrice discografica, oltre che un personaggio televisivo. Ha iniziato la sua carriera nel 1967, entrando nell’Ariston Records. Inizialmente collabora con artisti del calibro di Ornella Vanoni e Mino Reitano. Due anni dopo viene chiamata da Mogol e Lucio ... Leggi su tvzap (Di martedì 17 maggio 2022) Nel corso di un’intervista,, famosa produttrice discografica e personaggio televisivo, si è lasciata andare ad unmolto molto. Laha parlato del suoin, resodallo sviluppo del suo quadro clinico. In questo articolo vi riportiamo le parole della famosa produttrice discografica. (Continua dopo la foto…) La carriera diè una famosa produttrice discografica, oltre che un personaggio televisivo. Ha iniziato la sua carriera nel 1967, entrando nell’Ariston Records. Inizialmente collabora con artisti del calibro di Ornella Vanoni e Mino Reitano. Due anni dopo viene chiamata da Mogol e Lucio ...

Advertising

MarcoUTraiano : #PechinoExpress complimenti ai pazzeschi. Victoria in quest'ulta puntata trasformata in Mara Maionchi, ma soprattutto PARIDEEE!!! - Giu_ggiola : RT @natbandicoot90: Ambra Angiolini, Fedez, Mara Maionchi e Cattelan come giurati di XFactor e niente, si torna a vederlo ogni settimana co… - _lesfleursdusab : RT @natbandicoot90: Ambra Angiolini, Fedez, Mara Maionchi e Cattelan come giurati di XFactor e niente, si torna a vederlo ogni settimana co… - CaputoItalo : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti,… - natbandicoot90 : Ambra Angiolini, Fedez, Mara Maionchi e Cattelan come giurati di XFactor e niente, si torna a vederlo ogni settiman… -