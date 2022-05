Manchester City: Gundogan lascerà il club dopo sei stagioni (Di martedì 17 maggio 2022) Come riportato dalla stampa inglese, Ikay Gundogan lascerà il Manchester City nella prossima finestra di mercato. Il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2023. Quest’ultimo ha ottenuto il via libera da parte del club inglese per trovarsi una nuova sistemazione. L’ex Dortmund ha preso un volo per Madrid nelle ultime ore anche se i motivi del viaggio non sono ancora chiari. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Come riportato dalla stampa inglese, Ikayilnella prossima finestra di mercato. Il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2023. Quest’ultimo ha ottenuto il via libera da parte delinglese per trovarsi una nuova sistemazione. L’ex Dortmund ha preso un volo per Madrid nelle ultime ore anche se i motivi del viaggio non sono ancora chiari. SportFace.

