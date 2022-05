Malore durante immersione: morta Sabrina Magrini, direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze (Di martedì 17 maggio 2022) E’ morta all’ospedale di Grosseto Sabrina Magrini , 52 anni, direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze : la donna era ricoverata da sabato scorso dopo aver avuto un Malore durante un’immesione... Leggi su feedpress.me (Di martedì 17 maggio 2022) E’all’ospedale di Grosseto, 52 anni,didi: la donna era ricoverata da sabato scorso dopo aver avuto unun’immesione...

Advertising

corrierefirenze : La donna era ricoverata a Grosseto da sabato in seguito a un malore durante un’immersione in mare a Livorno - infoitinterno : Calafuria, malore durante un'immersione subacquea: gravissima cinquantenne - infoitinterno : Malore durante immersione: grave sub a Livorno - infoitinterno : Malore durante l'immersione, grave la direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze - infoitinterno : Malore durante le immersioni: grave la direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze -