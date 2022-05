Malore choc durante la sfilata in moto, Roberto muore a 45 anni davanti agli amici (Di martedì 17 maggio 2022) Roberto Dusi muore dopo Malore improvviso. La tragedia nella giornata di domenica. Dusi, 45 anni e originario del comune di Sabbio Chiese nel bresciano, stava partecipando al Primo Concorso di Eleganza per moto d’epoca organizzato per la Fmi dall’Us Leonessa d’Italia 1903, il motoclub più antico d’Italia, al museo delle Mille Miglie. Nel corso della giornata l’uomo avrebbe perso i sensi. La situazione è sembrata subito grave. Gli amici, che erano con lui, hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’uomo è stato poi portato alla Poliambulanza da dove, poco dopo, me è stato dichiarato il decesso. Secondo quanto si apprende dai media locali, che riportano testimonianze di amici di Roberto Dusi, l’uomo avrebbe fin dal mattino accusato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022)Dusidopoimprovviso. La tragedia nella giornata di domenica. Dusi, 45e originario del comune di Sabbio Chiese nel bresciano, stava partecipando al Primo Concorso di Eleganza perd’epoca organizzato per la Fmi dall’Us Leonessa d’Italia 1903, ilclub più antico d’Italia, al museo delle Mille Miglie. Nel corso della giornata l’uomo avrebbe perso i sensi. La situazione è sembrata subito grave. Gli, che erano con lui, hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’uomo è stato poi portato alla Poliambulanza da dove, poco dopo, me è stato dichiarato il decesso. Secondo quanto si apprende dai media locali, che riportano testimonianze didiDusi, l’uomo avrebbe fin dal mattino accusato ...

