Malgioglio lascia l’Italia: la confessione in diretta TV, lo fa solo per lei (Di martedì 17 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristiano Malgioglio è pronto a lasciare l’Italia. La notizia è stata detta da lui stesso in diretta tv, lasciando tutti a bocca aperta. Ecco qual è il motivo. L’autore di brani che hanno fatto la storia della musica italiana è uno dei volti più amati ed iconici del piccolo schermo. Le sue battute taglienti sono Leggi su youmovies (Di martedì 17 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristianoè pronto are. La notizia è stata detta da lui stesso intv,ndo tutti a bocca aperta. Ecco qual è il motivo. L’autore di brani che hanno fatto la storia della musica italiana è uno dei volti più amati ed iconici del piccolo schermo. Le sue battute taglienti sono

Advertising

argentano5 : #malgioglio ti verso io i contributi per arrivare alla pensione, lascia spazio ai giovani. - mattecso : @ardu_stewie AHAHAH Ste ho aperto Twitter per cercare un tweet del genere e vedo subito il tuo. MALGIOGLIO LASCIA PERDERE - JooanaLemonade : #Eurovision MALGIOGLIO MANNAGGIA PUTTANA LASCIA STARE ALVAN PORKO STENDINO - crifoolofatook : RT @Ariel_Hanya: Malgioglio: 'Qualcuno denunci lo stilista' 'Questa canzone non lascia niente 'Banale' 'Mi spiace ma non sa ballare' Gabri… - souloficex : RT @Ariel_Hanya: Malgioglio: 'Qualcuno denunci lo stilista' 'Questa canzone non lascia niente 'Banale' 'Mi spiace ma non sa ballare' Gabri… -