Malagò a Binaghi: “Non volevo Djokovic? Come si può pensare una cosa simile?” (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – Risponde il Presidente del Coni a quanto detto da Angelo Binaghi durante la conferenza stampa di fine Internazionali d’Italia al Foro Italico (leggi qui). Il Presidente della Federtennis aveva dichiarato: “Malagò ha cercato di non far giocare Djokovic”. Si è innescata in automatico la polemica che si trascina in queste ore. Lo stesso Malagò, al termine della presentazione di Piazza di Siena ha detto: “Quando parla il Governo non penso ci sia altro da aggiungere, e mi sembra la risposta sia fin troppo chiara ed esplicita. Se ho fatto pressioni? Non so Come si possa anche solo pensare una cosa del genere”. Ha poi concluso: “Se ci sono numeri belli siamo felici”. Successo straordinario per gli Internazionali nei giorni di svolgimento. Migliaia di visitatori e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – Risponde il Presidente del Coni a quanto detto da Angelodurante la conferenza stampa di fine Internazionali d’Italia al Foro Italico (leggi qui). Il Presidente della Federtennis aveva dichiarato: “ha cercato di non far giocare”. Si è innescata in automatico la polemica che si trascina in queste ore. Lo stesso, al termine della presentazione di Piazza di Siena ha detto: “Quando parla il Governo non penso ci sia altro da aggiungere, e mi sembra la risposta sia fin troppo chiara ed esplicita. Se ho fatto pressioni? Non sosi possa anche solounadel genere”. Ha poi concluso: “Se ci sono numeri belli siamo felici”. Successo straordinario per gli Internazionali nei giorni di svolgimento. Migliaia di visitatori e ...

