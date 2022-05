Mafia | nelle carte dell’ultima operazione il divieto del boss alla figlia | “Non deve partecipare alle manifestazioni scolastiche per Falcone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Cosa nostra odia e non dimentica. Neanche trent’anni dopo. Non si spiega altrimenti il comportamto di uno dei presunti, arrestati nell’ultimo blitz antidella procura di Palermo. Aveva vietatodicon la classeiniziative per commemorare la strage di Capaci. Siamo nel maggio del 2019, durante i preparativi per il ricordo di Giovannie alveniva prospettata l’intenzione della moglie di un affiliato di farlarelative iniziativesul 23 maggio. La reazione dell’uomo d’onore fu feroce: dopo aver apostrofato la parente dell’affiliato come “sbirra”, aveva sottolineato come lui non avesse mai prestato il ...