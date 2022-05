Mafia | colpito il clan Brancaccio con 31 arresti a Palermo

(Di martedì 17 maggio 2022) La polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri dihanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 31 indagati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, detenzione e produzione di stupefacenti, detenzione di armi, favoreggiamento personale e estorsione con l’aggravante del metodo mafioso del. 31 indagati accusati a vario titolo, di cui 29 in carcere e 2 aglidomiciliari Su delega della Direzione distrettuale antidel capoluogo siciliano, la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 31 indagati, di cui 29 in carcere e 2 aglidomiciliari. Sono accusati, a vario titolo, di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, detenzione e ...

L'attività investigativa sviluppata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo, invece, hala famiglia di Ciaculli. Cinque in tutto le ordinanze di custodia cautelare in carcere ...In un futurodal riscaldamento globale, 30 ragazzi vengono coinvolti in una missione ... dalla fine del suo ultimo governo fino al processo perNel quartiere di Brancaccio, a Palermo, nessuno sfuggiva al pizzo, nemmeno l'ambulante che vende lo 'sfincione': i Carabinieri hanno ricostruito 50 casi di estorsioni ...Colpito il mandamento di Ciaculli-Brancaccio. I boss speculano sull'acqua. Registrate le offese di un boss verso Falcone e Borsellino ...