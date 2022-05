Mafia, blitz a Palermo contro i mandamenti Brancaccio e Ciaculli: 31 arresti (Di martedì 17 maggio 2022) Maxi operazione anti - Mafia a Palermo contro i mandamenti di Ciaculli e Brancaccio. Polizia di Stato e carabinieri all'alba di oggi hanno eseguito 31 arresti (29 in carcere e 2 agli arresti ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 17 maggio 2022) Maxi operazione anti -di. Polizia di Stato e carabinieri all'alba di oggi hanno eseguito 31(29 in carcere e 2 agli...

Advertising

infoitinterno : Mafia, blitz a Palermo con 31 arresti: duro colpo al mandamento di Brancaccio - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Mafia, blitz a Palermo: nuovo colpo al clan Brancaccio, in 29 finiscono in carcere e due ai domiciliari - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Colpo al clan di mafia Brancaccio, 31 arresti in un blitz a Palermo #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Colpo al clan di mafia Brancaccio, 31 arresti in un blitz a Palermo #ANSA - eccapecca : #MAFIA nigeria...ah no. Mafia: colpo al clan Brancaccio 31 arresti in un blitz a Palermo - Sicilia -