Ma quali curdi, ecco perché la Turchia non vuole Finlandia e Svezia nella Nato (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – La Turchia non sembra intenzionata a cedere e ripete il proprio categorico niet all’entrata di Svezia e Finlandia nella Nato. Una bella gatta da pelare per chi dava ormai per scontata la porta aperta, con rischi connessi all’imprevedibile reazione del Cremlino. Come noto, difatti, l’ingresso nell’Alleanza atlantica di uno o più Paesi terzi deve essere accettato all’unanimità dagli Stati membri, oltre a prevedere una serie di requisiti stabiliti dal Trattato del Nord Atlantico. La procedura è piuttosto lunga, ma l’unico vero problema per l’adesione di Helsinki e Stoccolma, a ben vedere è rappresentato dall’opposizione di Ankara. Il bluff dei “terroristi curdi” Ufficialmente, la Turchia ha posto da subito il proprio “veto” affermando che le due nazioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Lanon sembra intenzionata a cedere e ripete il proprio categorico niet all’entrata di. Una bella gatta da pelare per chi dava ormai per scontata la porta aperta, con rischi connessi all’imprevedibile reazione del Cremlino. Come noto, difatti, l’ingresso nell’Alleanza atlantica di uno o più Paesi terzi deve essere accettato all’unanimità dagli Stati membri, oltre a prevedere una serie di requisiti stabiliti dal Trattato del Nord Atlantico. La procedura è piuttosto lunga, ma l’unico vero problema per l’adesione di Helsinki e Stoccolma, a ben vedere è rappresentato dall’opposizione di Ankara. Il bluff dei “terroristi” Ufficialmente, laha posto da subito il proprio “veto” affermando che le due nazioni ...

Advertising

IlPrimatoN : Perché Erdogan si oppone. Una partita che potrebbe coinvolgere anche l'Italia, occhio alle mosse turche ? Eugenio… - acdxer : @annamaria_ff La Svezia appoggia/assiste i curdi dei quali lui ha chiesto l'estradizione perché li accusa di terror… - eia58 : RT @Cris_quella: Fantastico il sultano Erdogan, non vuole votare l’ingresso alle civilissime e democratiche Svezia e Finlandia perché soste… - castell32082033 : RT @Cris_quella: Fantastico il sultano Erdogan, non vuole votare l’ingresso alle civilissime e democratiche Svezia e Finlandia perché soste… - VaniaDelli : RT @Cris_quella: Fantastico il sultano Erdogan, non vuole votare l’ingresso alle civilissime e democratiche Svezia e Finlandia perché soste… -