"Ma non ti vergogni?". Beatrice Valli nuda all'addio al nubilato, bufera per la foto-scandalo (Di martedì 17 maggio 2022) Beatrice Valli nuda all'addio al nubilato. Sta facendo scalpore la foto pubblicata dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo account Instagram; foto in cui si mostra completamente senza veli e prende in giro i commenti che spesso gli haters le rivolgono. "Sei una mamma. Cit.", ha scritto Beatrice Valli a corredo della fotografia scattata in una bellissima masseria in Puglia. Il 29 maggio l'influencer si sposerà con Marco Fantini – il fidanzato che ha conosciuto durante il percorso a Uomini e Donne – e in questi giorni si sta godendo relax e divertimento con le amiche più care in Puglia.

