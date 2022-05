M5S, Lombardi: poteri a Gualtieri servono per aiutare Roma (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – “Vedo davvero difficile spiegare ai cittadini Romani il fatto di non cercare di accelerare per risolvere la questione rifiuti. I poteri speciali servono ad aiutare Roma, infatti li avevamo chiesti anche noi e non ce li hanno dati. Ma lasciamo perdere questo… Consentono a Gualtieri di realizzare rapidamente anche gli impianti che vogliamo noi. Piuttosto l’emendamento servirà a circoscriverne la tipologia”. Lo dice Roberta Lombardi, assessora all’Ambiente della Regione Lazio ed esponente di spicco del M5S, intervistata da Romatoday in merito ai possibili emendamenti che i pentastellati potrebbero presentare in fase di conversione il decreto legge aiuti. Lombardi fa riferimento a “impianti di ultima generazione tra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022)– “Vedo davvero difficile spiegare ai cittadinini il fatto di non cercare di accelerare per risolvere la questione rifiuti. Ispecialiad, infatti li avevamo chiesti anche noi e non ce li hanno dati. Ma lasciamo perdere questo… Consentono adi realizzare rapidamente anche gli impianti che vogliamo noi. Piuttosto l’emendamento servirà a circoscriverne la tipologia”. Lo dice Roberta, assessora all’Ambiente della Regione Lazio ed esponente di spicco del M5S, intervistata datoday in merito ai possibili emendamenti che i pentastellati potrebbero presentare in fase di conversione il decreto legge aiuti.fa riferimento a “impianti di ultima generazione tra ...

