Luxuria | “Italia si svegli su omofobia o finirà come Russia”

(Adnkronos) – ?"Anche oggi ci troviamo ancora a celebrare la Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia in assenza di una legge". Così Vladimir Luxuria all'Adnkronos sottolineando che "la politica continua a fare orecchie da mercante. Basterebbe allargare una legge tutt'ora esistente – dice – che si chiama legge Mancino e che già prevede un'aggravante per chi incita o commette atti di violenza legati alla nazionalità all'etnia e alla fede religiosa, anche all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C'è chi ferisce con un insulto – continua l'opinionista de 'L'Isola dei famosi' – chi colpisce con un pugno e chi discrimina con una presunzione di superiorità solo per il fatto di essere eterosessuale ma devo dire che siamo sempre di più quelli che vogliono costruire un mondo in cui a vergognarsi devono essere le persone ...

