Luperini: “Serie B nostro obiettivo, ci crediamo. Ritorno? ‘Barbera’ uno spettacolo” (Di martedì 17 maggio 2022) Le dichiarazioni di Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo, al termine della gara dei playoff di Serie C tra i rosanero e la Virtus Entella Leggi su mediagol (Di martedì 17 maggio 2022) Le dichiarazioni di Gregorio, centrocampista del Palermo, al termine della gara dei playoff diC tra i rosanero e la Virtus Entella

Advertising

sportli26181512 : Playoff Serie C: Palermo e Catanzaro, vittorie esterne. Juve U23 ko: Luperini e Brunori a segno per i rosanero cont… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Luperini: “Serie B nostro obiettivo, ci crediamo. Ritorno? ‘Barbera’ uno spettacolo” - Mediagol : Luperini: “Serie B nostro obiettivo, ci crediamo. Ritorno? ‘Barbera’ uno spettacolo” - CalcioTime_it : I rosanero vincono la sfida d'andata in casa dell'Entella. Segnano ancora Luperini e Brunori, prova a riprenderla M… - sportli26181512 : Serie C: Palermo sogna la semifinale playoff, in quota è sfida con l'Entella: Un match di ritorno dalle mille emozi… -