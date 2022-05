L' Ue avvisa la Russia | se attaccate Finlandia e Svezia siamo obbligati all' intervento

(Di martedì 17 maggio 2022) “L'articolo 42.7 del Trattato dice chiaramente che se un Paese è attaccato e chiede aiuto agli Stati membri, questi lo devono aiutare con ogni mezzo. Si tratta quindi di un obbligo, non è un processo automatico, ma gli altri Paesi devono intervenire se viene richiesto il loro aiuto”. A dirlo chiaro e tondo, mandando un messaggio alla, è l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la Politica estera, Josep Borrell, rispondendo a una domanda sui rischi per la sicurezza diin attesa di aderire alla Nato ed ottenere la copertura dell'articolo 5 dell'Alleanza atlantica. Nella conferenza al termine del Consiglio Ue Difesa Borrell ha poi proseguito: "Le notizie del giorno sono le deliberazioni politiche nell'adesione alla Nato di, che possono contare sul ...

